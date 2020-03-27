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Адвокат экс-главы РКК "Энергия" Лопоты заявил, что его клиенту предъявлено новое обвинение

По данным газеты "Коммерсантъ", в новом обвинении речь идет о том, что Лопота причинил ущерб на 9 млрд рублей, выкупая акции иностранных участников проекта "Морской старт"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил новое обвинение экс-руководителю РКК "Энергия" Виталию Лопоте, при этом он по-прежнему остается под подпиской о невыезде. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вахтанг Федоров.

"Обвинение было предъявлено 25 марта. Лопоту вызвали в здание СК в Техническом переулке, где допросили в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Вину мой подзащитный не признал, но ответил на все вопросы следователя. Мера пресечения моему клиенту не менялась, он находится под подпиской о невыезде", - сказал Федоров. По его словам, новое обвинение предъявлено в рамках расследования, проводящегося с 2014 года.

Как ранее писала газета "Коммерсантъ", в новом обвинении речь идет о том, что Лопота причинил ущерб на 9 млрд рублей, выкупая акции иностранных участников проекта "Морской старт". Эти сделки, по версии следствия, проводились незаконно за счет средств РКК. В материалах дела отмечается, что Лопота злоупотребил полномочиями, незаконно перечислив на счета иностранных компаний средства, которые были выделены на реализацию проекта "Морской старт".

Уголовное дело Лопоты было возбуждено в 2014 году. По версии следствия, в 2010 году он дал указания руководству дочернего предприятия ЗАО "Завод экспериментального машиностроения" о предоставлении займов двум компаниям, участвующим в коммерческом проекте "Морской старт". Эти средства должны были быть использованы в качестве авансов по договорам на изготовление пилотируемых кораблей в рамках государственных и иных контрактов. По версии следствия, займы предоставлялись аффилированным организациям на невыгодных для ОАО "РКК "Энергия" условиях, что привело к ущербу государству, владеющему 38% акций корпорации, в размере 41 млн рублей. Лопота был помещен под домашний арест, но позже его отпустили под подписку о невыезде.

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