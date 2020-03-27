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Напавшего на полицейского жителя Саратовской области отправили на принудительное лечение

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, что у мужчины имеется психическое расстройство

САРАТОВ, 27 марта. /ТАСС/. Суд вынес приговор жителю Саратовской области, который с ножом напал на сотрудника полиции, назначив подсудимому принудительное лечение. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Мужчина признан виновным по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти"), ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством") и ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Ему назначено принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре прошлого года мужчина с топором напал на родственников, угрожая им убийством. Позже на место прибыли двое сотрудников полиции. Увидев на пороге дома полицейских, мужчина схватил нож и ударил стражей правопорядка в живот и грудь.

"Несмотря на одетые на полицейских бронежилеты, первый из них получил проникающее колото-резаное ранение в живот, второй благодаря средству защиты не был ранен", - уточняется в сообщении.

Нападавшего удалось задержать, раненого полицейского доставили в больницу и сделали ему операцию.

Злоумышленнику провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу, из заключения которой следует, что он не мог и не может осознавать опасность своих действий из-за психического расстройства.

Теги
РоссияСаратовская область
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