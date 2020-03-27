В Петербурге задержали подозреваемых в создании криптоферм с подключением к электросетям

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге 10 подозреваемых в создании криптоферм с незаконным подключением к электросетям города. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Злоумышленники использовали модифицированные электрические счетчики, запрограммированные на занижение показаний расхода электроэнергии. По имеющейся информации, для создания так называемых криптоферм осуществлялось незаконное подключение к электросетям и установка специального оборудования для добычи криптовалюты на восьми различных объектах. Среди них заброшенное здание бывшей птицефабрики в деревне Лесколово Всеволожского района Ленинградской области, здание базы отдыха в поселке Рощино, а также ряд жилых помещений", - сказала она.

По ее словам, ущерб для энергоснабжающих компаний ежемесячно составлял около 15 млн рублей, такую же сумму злоумышленники получали в качестве незаконного дохода. Возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ").

"При участии Росгвардии проведено 20 обысков, в ходе которых обнаружено 1,5 тыс. единиц специального оборудования, свыше 2 млн рублей, 100 модифицированных электрических счетчиков, запрограммированных на занижение показаний расхода электроэнергии, с пультами дистанционного управления. Также изъято 150 пломб и голографических этикеток, имеющих явные признаки подделки, пять пломбираторов, 10 устройств для вскрытия и модификации сертифицированных счетчиков учета расхода электроэнергии", - отметила Волк.

Сейчас, по ее словам, по подозрению в преступлении задержан житель Санкт-Петербурга, в полицию доставлены девять его предполагаемых сообщников.