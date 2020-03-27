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Девочка в детсаду Петербурга погибла, играя на горке

В экстренных службах уточнили, что голова ребенка застряла между металлическими прутьями горки. Он умер от удушения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Трехлетняя девочка, тело которой нашли в четверг в детском саду в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, погибла от травмы, которую она получила при катании с горки. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Предварительно, у девочки при игре на горке для катания голова попала между металлическими прутьями и случилась асфиксия", - сказал собеседник агентства.

Тело ребенка на территории детского сада нашли 26 марта. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

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РоссияСанкт-Петербург
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