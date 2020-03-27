В Подмосковье трое мужчин украли 180 тонн книг и сдали их на макулатуру

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в Подмосковье трех мужчин, подозреваемых в краже 180 тонн книг стоимостью более 1,5 млн рублей. Как сообщила ТАСС в пятницу начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, украденные книги они сдали на макулатуру.

По словам Петровой, в полицию обратился 35-летний москвич, который сообщил, что у него украли 180 тонн печатной продукции, а также другого имущества из гаражного бокса в Клину. Мужчина пояснил, что работает в сфере купли-продажи различных книг, а гараж использовал для их хранения.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска установлены и задержаны по месту жительства двое местных жителей в возрасте 25 и 27 лет и 27-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, которые ранее работали на предпринимателя", - пояснила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ - "Кража". Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.