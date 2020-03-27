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ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре

Силовики задержали сторонника ИГ и изъяли у него взрывное устройство
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© Снимок с видео. ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. ФСБ пресекла готовившийся теракт в Краснодаре. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 1993 года рождения", - уточнили в ФСБ.

В автомобиле задержанного силовики нашли самодельное взрывное устройство, а в используемых им средствах связи - переписку с находящимися за рубежом членами международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

По результатам экспертиз предметов и документов будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Теги
РоссияКраснодарский край
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