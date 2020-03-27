Суд в Саратовской области арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве ребенка

САРАТОВ, 27 марта. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

По версии следствия, 24 марта в городе Балашове Саратовской области 22-летний ранее судимый мужчина, находясь в состоянии опьянения, избил полуторогодовалого сына своей сожительницы кулаками по голове. От полученных травм ребенок погиб на месте.

"Причиной смерти стала тупая травма головы с переломом костей черепа, ушибом головного мозга. Мама малыша в момент трагедии находилась на работе", - уточняется в сообщении.