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Суд в Саратовской области арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве ребенка

Он будет находиться под стражей два месяца

САРАТОВ, 27 марта. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

По версии следствия, 24 марта в городе Балашове Саратовской области 22-летний ранее судимый мужчина, находясь в состоянии опьянения, избил полуторогодовалого сына своей сожительницы кулаками по голове. От полученных травм ребенок погиб на месте.

"Причиной смерти стала тупая травма головы с переломом костей черепа, ушибом головного мозга. Мама малыша в момент трагедии находилась на работе", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияСаратовская область
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