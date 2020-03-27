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Суд в Калининграде отменил решение об УДО бывшего директора ФСИН Реймера

Прокуратура возражала против освобождения Александра Реймера, поскольку тот не возместил причиненный ущерб

КАЛИНИНГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Калининградский областной суд по апелляции прокуратуры отменил решение суда первой инстанции об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за мошенничество, оставив его в колонии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

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"Калининградский областной суд постановление Центрального районного суда отменил, отказав Реймеру А. А. в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении", - сказали в пресс-службе.

В феврале текущего года Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении экс-директора ФСИН, но прокуратура подала жалобу на это решение, так как осужденный не возместил ущерб в рамках приговора по уголовному делу.

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