Суд в Калининграде отменил решение об УДО бывшего директора ФСИН Реймера

КАЛИНИНГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Калининградский областной суд по апелляции прокуратуры отменил решение суда первой инстанции об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за мошенничество, оставив его в колонии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Калининградский областной суд постановление Центрального районного суда отменил, отказав Реймеру А. А. в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении", - сказали в пресс-службе.

В феврале текущего года Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении экс-директора ФСИН, но прокуратура подала жалобу на это решение, так как осужденный не возместил ущерб в рамках приговора по уголовному делу.