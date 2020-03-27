В Воронежской области при столкновении грузовика с автобусом погиб человек

ВОРОНЕЖ, 27 марта. /ТАСС/. Столкновение грузовика "Вольво" с автобусом ПАЗ в Богучарском районе Воронежской области стало причиной гибели одного человека, еще четыре получили травмы, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

"В результате ДТП один человек погиб и четверо получили ранения. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства", - сообщила Куликова.

По ее данным, ДТП произошло в 12:45 мск в Богучарском районе Воронежской области на трассе М-4 "Дон". "Водитель грузового автомобиля Volvo, житель Ставропольского края 1973 года рождения, направляясь в сторону Москвы, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автобусом ПАЗ", - сообщила Куликова.

Пассажирский ПАЗ, который перевозит людей в этом районе, от столкновения съехал в кювет и перевернулся. В нем находились водитель и 7 пассажиров. Одна женщина погибла и четверо с травмами доставлены в Борисоглебскую райбольницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет, они в сознании и проходят обследование", - сказал ТАСС главврач больницы.

В 14:21 мск добавлена информация о состоянии пострадавших.