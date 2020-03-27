В Москве задержали лжесотрудника ФСБ, занимавшегося рейдерством

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. ФСБ задержала в Москве мошенника, который, представлявшись сотрудником ФСБ, занимался рейдерскими захватами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"ФСБ России совместно с МВД России в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия "оперативный эксперимент" задержан с поличным при получении денежных средств в сумме 1 млн 850 тыс. рублей гражданин РФ Полянский Н. А.", - сообщили в УФСБ.

По данным ФСБ, Полянский представлялся высокопоставленным сотрудником ФСБ России и осуществлял деятельность, связанную с рейдерскими захватами коммерческих предприятий и оказанием помощи в уклонении от уголовной ответственности лиц за денежное вознаграждение.

В частности, задержанный предлагал потерпевшим написать заявление на имя директора ФСБ, которое якобы послужит основанием для решения проблемы. Также для решения вопроса Полянский настаивал на покупке дорогостоящего сувенира, якобы для руководства ФСБ. "В ходе обыска, проведенного сотрудниками силовых структур по месту жительства Полянского Н. А., обнаружены документы, имеющие отношение к противоправной деятельности, а также различная атрибутика ФСБ России, удостоверения МВД, ФСБ, СВР и прокуратуры России", - пояснили в управлении ФСБ.

В отношении подозреваемого следственным управлением УВД по ЦАО столичной полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество), он арестован.

"В связи с имеющейся информацией о причастности Полянского Н. А. к другим эпизодам противоправной деятельности, просим пострадавших граждан обращаться в правоохранительные органы по телефонам 8 (495) 600-11-11, 8 (495) 676-40-11 (дежурная часть УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве)", - добавили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (14:16 мск) — добавлены подробности по тексту.