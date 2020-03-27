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В Архангельске горит кровля двухэтажного здания

Площадь возгорания составляет 300 кв. м

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Кровля частично жилого, частично административного двухэтажного здания горит в Архангельске на площади 300 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Северодвинской, 9, поступила в 13:52 мск. "По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение кровли частично жилого, частично административного двухэтажного здания на площади 300 кв. м. Спасены два человека", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что информация и жертвах и пострадавших не поступала. На месте пожара работают 35 человек и семь единиц техники.

Теги
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