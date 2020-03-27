Неизвестные в России "заминировали" три самолета

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Три самолета "заминировали" в пятницу в России. О "минировании" рейса Москва - Пермь ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Поступило сообщение о "минировании" самолета, следующего рейсом Москва - Пермь. Во время полета он подал сигнал тревоги, его посадка ожидается в аэропорту назначения в 18:07", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступили два сообщения о "минировании" рейсов в Москву из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Оба самолета совершили посадки в штатном режиме.

В четверг в России были "заминированы" 14 самолетов. Все борты проверили, опасных предметов не обнаружено.

Сообщения об угрозе взрывов на борту самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта, за это время были "заминированы" около 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.