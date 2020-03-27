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Дело историка Олега Соколова
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Суд продлил историку Соколову срок содержания под стражей

Меру пресечения продлили до 23 сентября
Олег Соколов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС
Описание
Олег Соколов
© Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу удовлетворил ходатайство следствия, отказав защите, и продлил историку Олегу Соколову, которого обвиняют в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия, срок содержания под стражей, передает корреспондент ТАСС.

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"Суд постановил меру пресечения в виде заключения под стражу продлить до 23 сентября 2020 года", - сказала судья Юлия Максименко.

Рассмотрение дела по существу назначено на 9 апреля.

Защита просила изменить бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета меру пресечения и выпустить из СИЗО. Сам Соколов на данный момент находится в московском следственном изоляторе "Бутырка", в заседании он принимал участие по видео-конференц-связи.

Соколов будет этапирован из Москвы в Санкт-Петербург на следующей неделе, сообщила судья Октябрьского районного суда. "Предприняты меры, касающиеся вашего этапирования в Санкт-Петербург <…> На следующей неделе вы будете эпатированы", - сказала Максименко, обращаясь к Соколову.

Теги
РоссияДело историка Олега Соколова
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