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Все "заминированные" в России рейсы благополучно приземлились в аэропортах назначения

Последним сел самолет, летевший из Москвы в Пермь

ПЕРМЬ, 27 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" (рейс СУ 1768), следовавший из Москвы в Пермь и подавший сигнал тревоги из-за анонимного сообщения о минировании, благополучно приземлился в аэропорту назначения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Пермь (Большое Савино).

Ранее источник в авиационных кругах сообщил ТАСС, что поступило сообщение о "минировании" самолета, следующего рейсом Москва - Пермь. Во время полета он подал сигнал тревоги. Аналогичные сообщения поступили о рейсах в Москву из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Оба самолета совершили посадки в штатном режиме.

Сообщения об угрозе взрывов на борту самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта, за это время были "заминированы" около 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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