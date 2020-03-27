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Поиски пилота Су-27 в Черном море продлятся еще не менее суток

Самолет упал в 50 км от Феодосии

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Поиски пилота самолета Су-27, который пропал над Черным морем, продолжаются и продлятся еще не менее суток, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

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"Пока не нашли. Поиски будут продолжаться еще как минимум завтра", - сказал собеседник.

25 марта в Минобороны России сообщили, что самолет Су-27 упал в море в 50 км от Феодосии. Почти двое суток идут поиски пилота, осложняющиеся из-за ветра, волн и низкой облачности. В них задействованы суда и корабли Черноморского флота, пограничной службы, а также гражданские суда, привлекаются вертолеты.

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