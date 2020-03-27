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Воспитателю детского сада в Петербурге, где погибла девочка, предъявили обвинение

Следствие считает, что она не обеспечила надлежащий контроль за детьми в детском учреждении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Воспитателю детсада в Калининском районе Санкт-Петербурга, где в четверг обнаружили тело трехлетней девочки, погибшей от травмы при катании с горки, предъявлено обвинение в том, что она не обеспечила надлежащий контроль за детьми. Об этом говорится в пятницу в сообщении следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"В настоящее время 29-летней воспитательнице предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. По версии следствия, обвиняемая 26 марта, находясь на детской игровой площадке возле детского садика, во время прогулки с детьми должным образом не наблюдала за поведением детей, отвлекаясь на посторонние занятия на длительное время, не обеспечила тем самым надлежащий контроль за детьми", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в отсутствие воспитателя девочка застряла головой между перегородками игровой лестницы и не могла освободиться самостоятельно. В таком положении она находилась более девяти минут. В результате этого спинной мозг девочки получил повреждения не совместимые с жизнью. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемой, продолжается расследование.

Ранее в СК РФ сообщили, что 26 марта на территории детского сада в Калининском районе Петербурга было обнаружено тело трехлетней девочки. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

Как сообщили ТАСС в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной, дошкольное учреждение продолжает свою работу. Воспитатель, в чьей группе произошла трагедия, взял отгул за свой счет.

"Аппарат уполномоченного от Следственного комитета узнал о произошедшей трагедии. В четверг сотрудники учреждения были опрошены сотрудниками комитета. Профильный отдел аппарата уполномоченного остается на связи с отделом образования администрации района, но до заключения органов следствия добавить пока ничего нельзя", - пояснили в пресс-службе.

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