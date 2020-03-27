В Петербурге полицейского арестовали за мошенничество на полмиллиона рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Майора полиции из Санкт-Петербурга заключили под стражу по обвинению в мошенничестве - следователи считают, что он обманным путем получил в составе организованной группы взятку в полмиллиона рублей за то, что обещал повлиять на ход расследования уголовного дела. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города в пятницу.

"Кировский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исы Умаркадиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении. В СИЗО он пробудет до 25 мая, задержан полицейский был 26 марта.

По версии следствия, Умаркадиев, являясь оперуполномоченным отдела уголовного розыска по борьбе с имущественными преступлениями управления МВД по Кировскому району Петербурга, знал, что в ведомстве расследуется уголовное дело в отношении мужчины за разбой по статье 162 УК РФ. Майор полиции совместно с другими лицами нашел отца фигуранта дела и предложил ему за взятку в 500 тыс. рублей повлиять на ход расследования, пообещав переквалификацию дела на менее тяжкую статью и избрание меры пресечения в виде домашнего ареста вместо заключения в СИЗО.

Отец фигуранта согласился заплатить и в июле прошлого года передал деньги группе лиц, в числе которых был полицейский, в машине у торгового центра в Петербурге. По мнению следователей, на самом деле повлиять на ход расследования полицейский не мог и не планировал этого делать, и вместе со своими пособниками присвоил деньги. Как отметили в пресс-службе судов города, вину Умаркадиев не признает. Один из его пособников Хикмат Мамедов, задержанный вместе с полицейским, признал вину, суд отправил его под домашний арест до 25 мая.