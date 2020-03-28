Поиски пилота Су-27 в Черном море прекращены после двух суток

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Поиски пилота самолета Су-27 в Черном море, длившиеся двое суток, прекратились, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"Все ушли из района поиска. Поиски закончены. Больше на поверхности искать не будут. Только будут подводные поиски - уже самолета", - сказал собеседник.

Он уточнил, что участники поисковой операции "обыскали каждый метр и в этом квадрате, и далеко за пределами", однако ни летчик, ни следы самолета не были обнаружены на поверхности моря.

25 марта в Минобороны России сообщили, что самолет Су-27 упал в море в 50 км от Феодосии. Почти двое суток шли поиски пилота, осложняющиеся из-за ветра, волн и низкой облачности. В них были задействованы суда и корабли Черноморского флота, пограничной службы, а также гражданские суда, привлекались вертолеты.