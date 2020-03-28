Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на севере Японии

ТОКИО, 28 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в субботу в районе северных японских префектур Аомори и Хоккайдо, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане между островами Хонсю и Хоккайдо, очаг залегал на глубине около 60 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки также ощущались в префектурах Акита и Иватэ на северо-востоке Хонсю.