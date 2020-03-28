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ФСБ выявила группу подпольных оружейников на Северном Кавказе

Из незаконного оборота силовики изъяли 16 единиц оружия, свыше 20 кг пороха, более 400 патронов
© ЦОС ФСБ РФ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. ФСБ России совместно с МВД выявила группу подпольных оружейников на Северном Кавказе и ликвидировала две нелегальные оружейные мастерские. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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"ФСБ России во взаимодействии с МВД России пресечена деятельность преступной группы, состоящей из жителей Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края, причастных к модернизации гражданского оружия в боевые аналоги с целью его последующего сбыта, - отметили в ФСБ. - Изъято из незаконного оборота 16 единиц оружия, свыше 20 кг пороха, более 400 патронов. Прекращена деятельность двух мастерских по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов, оснащенных специализированным оборудованием".

В спецслужбе сообщили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия также проведены в отношении покупателей оружия.

Среди изъятого три пистолета-пулемета ППШ и "Кедр", девять пистолетов и револьверов ПМ, ТТ, CZ, "Наган", четыре охотничьих карабина и винтовки СКС, "Сайга", СВД, "Вепрь", а также основные части оружия: стволы, барабаны, ударно-спусковые механизмы (УСМ). "Изъятые средства поражения направлены на криминалистические исследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения", - сказали в ФСБ.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСтавропольский край
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