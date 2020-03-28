Уголовное дело возбудили после побега из изоляции петербуржца с подозрением на коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил в связи с побегом жителя Санкт-Петербурга из санатория "Заря" в поселке Репино, куда его поместили для изоляции с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в субботу в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Материалы по данному факту полиция направила в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по статьям 30 и 236 УК РФ ("Приготовление к преступлению" и "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - говорится в сообщении ведомства.

В полиции отметили, что ведется розыск 32-летнего мужчины, по данным МВД, санаторий он покинул около 21:00 мск в пятницу. После его задержания полицейские намерены установить, с кем он мог общаться.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Петербурге за последние сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. В пятницу в петербургской полиции сообщили, что в городе созданы межведомственные группы по контролю за соблюдением обязательной изоляции, за два дня работы такие группы выявили 22 человека, которые нарушали режим самоизоляции, 20 из них доставили в санаторий "Заря".