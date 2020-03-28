Маленький ребенок потерялся в лесопарковой зоне в Новой Москве

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Маленький ребенок потерялся в лесопарковой зоне на Радужной улице в городе Московский Новой Москвы, в настоящее время его ищут полицейские. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В городе Московский на Радужной улице в лесопарковой зоне потерялся ребенок. В настоящее время его поиск ведут полицейские", - сказал собеседник агентства.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве просил москвичей в ближайшие девять дней не выходить из дома без крайней необходимости.