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В Москве 10-летнего ребенка ранили в грудь из пневматического пистолета

Ребенка госпитализировали. Полиция устанавливает личность стрелявшего

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Десятилетний мальчик получил ранение в грудь из пневматического пистолета на Ташкентской улице. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Ташкентской улице во время игры в футбол с друзьями десятилетний мальчик получил ранение в грудь из пневматического пистолета", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас устанавливается, кто выстрелил в ребенка.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт происшествия, отметив, что пострадавший ребенок госпитализирован. В связи с ЧП столичная полиция начала проверку.

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Россия
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