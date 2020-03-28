В Ленобласти подросток сбил на машине сверстника, съехал в кювет и погиб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Пятнадцатилетний подросток за рулем автомобиля сбил своего сверстника в Выборгском районе Ленинградской области. Как сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области, после этого машина съехала в кювет и перевернулась, водитель погиб.

"Водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2105, совершил наезд на пешехода 2004 года рождения, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП водитель скончался на месте", - говорится в распространенном ведомством видеокомментарии.

По данным ГИБДД, авария произошла в субботу вечером. Подросток, которого сбила машина, получил травмы средней степени тяжести, он доставлен в хирургическое отделение местной больницы.

В связи с ДТП сотрудники ведомства проводят проверку, устанавливаются обстоятельства инцидента.