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Причиной крупного пожара в деревне под Владимиром стало сжигание мусора

В результате ЧП сгорело четыре дома, и частично пострадало еще одно жилое здание

ВЛАДИМИР, 28 марта. /ТАСС/. Крупный пожар во Владимирской области, в результате которого огнем было уничтожено четыре дачных дома, поврежден жилой дом и сгорело 10 га травы, произошел из-за сжигания мусора на приусадебном участке. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС по Владимирской области.

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Ранее сообщалось, что возгорание произошло в результате пала травы, оно ликвидировано.

"Дознаватели МЧС установили причину крупного пожара в деревне Просеницы Меленковского района. Пожар произошел из-за того, что одна из местных жительниц сжигала мусор на своем приусадебном участке. В результате пожара сгорели четыре дачных дома, и частично пострадал один жилой дом на общей площади 250 кв. м", - уточнили в пресс-службе.

Сообщение о возгорании поступило в 15:06 мск, около 18:00 открытое горение было ликвидировано, в 20:15 спасатели объявили ликвидацию последствий пожара. Для ликвидации пожара привлекались 56 человек, 19 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

За эту неделю это уже второй крупный пожар в жилом секторе на территории Меленковского района. Сейчас прокуратура проводит проверку по факту возгорания 10 домов в деревне Анохино 26 марта. На территории Владимирской области в период с 27 марта по 6 апреля действует особый противопожарный режим.

Теги
РоссияВладимирская область
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