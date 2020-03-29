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Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

Во время тушения возгорания на площади 10 га погиб пожарный
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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 01:43 мск пожар полностью ликвидирован на площади 10 га", - сказали в ведомстве.

Возгорание произошло в субботу на улице Чемордачка, 4а, где загорелся камыш. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что причиной пожара мог стать умышленный поджог. По уточненной информации МЧС, площадь пожара составляет порядка 10 га. При тушении возгорания погиб пожарный. К тушению пожара, которому был присвоен четвертый номер сложности, привлекались вертолет Ми-8 и пожарный поезд.

Теги
РоссияРостовская область
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