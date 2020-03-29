В Великом Новгороде ликвидировали пожар на производственной территории

ТАСС, 29 марта. Возгорание площадью 840 кв. м на производственной территории в Великом Новгороде ликвидировано. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Новгородской области.

"Ликвидация [пожара] произошла в 09:08", - сказала собеседница агентства.

По данным МЧС, на пожаре никто не пострадал. Информация о ЧП на Нехинской улице поступила в оперативную службу в 01:30 мск. К моменту прибытия пожарных горели 300 кв. м административного здания, затем площадь, охваченная огнем, возросла почти в три раза - до 840 кв. м. Локализовать горение удалось в 02:55.