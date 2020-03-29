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Полицейский получил ранение при задержании подозреваемого в убийстве двух детей в Якутии

Нападавшего задержали
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© Владимир Гердо/ТАСС, архив

ТАСС, 29 марта. Сотрудник полиции ранен при задержании подозреваемого в убийстве четырех человек, двое из которых дети. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по Якутии.

"Во время задержания мужчина оказал сопротивление, ударил ножом одного из оперативных сотрудников", - сказал собеседник агентства. По его словам, нападавший задержан.

По словам собеседника агентства, подозреваемый - ранее судимый местный житель - уже доставлен в отдел полиции. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. 

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что подозреваемый в убийстве ранее был знаком с жертвами, следователи выясняют, что стало причиной конфликта. Источник уточнил, что подозреваемый пытался скрыться, выпрыгнув из окна первого этажа.

В новость были внесены изменения (11:12 мск) - исправляется название региона.

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