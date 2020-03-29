Житель Перми получил 7,5 года тюрьмы из-за убийства помощника прокурора в Москве

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы приговорил к 7,5 года колонии жителя Перми - одного из фигурантов дела об убийстве в 2019 году помощника прокурора Дмитрия Некрасова, который задохнулся от кляпа после ограбления. Как следует из текста приговора, с которым ознакомился ТАСС, грабитель украл 100 рублей, бутылка коньяка, бутылка водки, пальто, керамическая кружка и ноутбук.

"Приговором Бабушкинского суда Москвы Глухих А. С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище"), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием <...> в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре. Суд зачел осужденному в срок отбывания наказания период содержания его под стражей с момента задержания до вынесения приговора (с 18 мая 2019 года по 23 декабря 2019 года включительно).

Московский городской суд рассмотрит жалобу на приговор Глухих 16 апреля.

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Некрасов был найден мертвым в съемной столичной квартире с галстуком во рту в первой половине мая 2019 года. В конце мая Пресненский суд Москвы арестовал двух фигурантов дела - Андрея Глухих и Максима Лунегова (последний арестован заочно, материалы в отношении него выделены в отдельное производство). Изначально им были предъявлены обвинения в совершении убийства группой лиц из корыстных побуждений (ст. 105 УК РФ) и в разбое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (ст. 162 УК РФ). Глухих в содеянном раскаялся, обвинение ему было переквалифицировано на более мягкое, а Лунегов был задержан в Киргизии в конце прошлого года, решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Как установил суд, Глухих со своим знакомым Лунеговым решил напасть на лицо нетрадиционной сексуальной ориентации и похитить его имущество и деньги, поскольку считал, что жертва не станет обращаться в правоохранительные органы. Они познакомились с 23-летним Некрасовым на сайте знакомств, он пригласил их к себе домой. Зайдя в квартиру Некрасова, налетчики его избили и ограбили, оставив связанного без сознания с галстуком во рту, который использовали как кляп. Их добычей стали 100 рублей, алкоголь, одежда, ноутбук и даже керамическая кружка, общая сумма украденного составила 42,8 тысячи рублей.