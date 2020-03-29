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Глава СК поставил на контроль расследование убийства четырех человек в Якутии

Александр Бастрыкин указал на необходимость изучения всех версий случившегося, в том числе озвученных в СМИ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить все версии, в том числе озвученные в СМИ, убийства в Якутии четырех человек, из которых двое дети. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Александр Бастрыкин поручил обеспечить тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего, оперативно произвести необходимые следственные действия и назначить комплекс требуемых экспертных исследований, а также установить причины и условия, которые способствовали совершению особо тяжкого преступления, в том числе в отношении детей. Также он указал на необходимость изучения всех версий случившегося, в том числе озвученных в СМИ", - сообщила Петренко.

По ее словам, Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил доложить о ходе расследования.

Днем 29 марта в жилом доме на улице 1-я База обнаружены тела четырех человек, двое из которых дети. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый местный житель 1991 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен к следователю.

Ранее в пресс-службе МВД по Якутии сообщили ТАСС, что во время задержания мужчина ударил ножом одного из оперативных сотрудников.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что подозреваемый в убийстве ранее был знаком с жертвами, следователи выясняют, что стало причиной конфликта. Источник уточнил, что подозреваемый пытался скрыться, выпрыгнув из окна первого этажа, но был задержан.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияЯкутия
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