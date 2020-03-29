В Саратовской области пострадали четыре человека в результате ДТП

САРАТОВ, 29 марта. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Саратовской области, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области.

"На 317-м км автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград Саратовского района водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Deo Nexia, по предварительным данным, нарушил очередность проезда перекрестка и столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением женщины 1976 года рождения. В результате ДТП пострадали четыре человека. В Deo Nexia пострадали пассажир, женщина 1987 года рождения и несовершеннолетний 2010 года рождения, в Hyundai - два пассажира, женщины 1948 и 1953 годов рождения", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.