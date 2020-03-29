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Пожар на рынке в Нальчике полностью ликвидировали

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет

НАЛЬЧИК, 29 марта. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади 500 кв. м, произошедшее на рынке в Нальчике, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС в Кабардино-Балкарии (КБР).

"В 18:25 мск была произведена полная ликвидация пожара на рынке в Нальчике. Погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В воскресенье в Нальчике на рынке "Дубки" в торговом павильоне на площади 500 кв. м произошел пожар, в 14:55 мск возгорание было локализовано. К тушению пожара были привлечены силы и средства МЧС России в количестве 49 человек и 11 единиц техники.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
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