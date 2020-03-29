В Сочи обнаружили тело одного из двух детей, унесенных в море в конце февраля

СОЧИ, 29 марта. /ТАСС/. По предварительным данным, обнаружено тело одного из двух детей, которых унесло течением в море при попытке перейти вброд реку в Лазаревском районе Сочи. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Обнаружили тело. Предварительно, это тело одного из подростков", - сообщил собеседник агентства.

Сообщение о том, что двое детей пытались перейти через реку Псезуапсе и были снесены потоком воды в море в Лазаревском районе в Сочи, поступило 25 февраля. По данным МЧС, в их поисках были задействованы более 290 человек и свыше 50 единиц техники. Поиски велись при помощи вертолета, двух катеров и беспилотника, к ним были привлечены местные жители и водолазы. Пешими группами было обследовано 611 км береговой линии, авиацией МЧС России - около 845 кв. км, плавсредствами - 272 кв. км.