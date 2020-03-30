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Сильный ветер сорвал кровлю многоэтажки на Чукотке

Как сообщили муниципальные власти, у жителей пятого этажа из-за инцидента проблем возникнуть не должно - потолки, перекрытия и остальные конструкции не пострадали

АНАДЫРЬ, 30 марта, /ТАСС/. Сильный арктический ветер порывами 45-50 м/с сорвал кровлю многоквартирного дома города Певека на Чукотке. Об этом ТАСС сообщили в администрации городского округа.

"Кровли нет, ее полностью снесло. Мы пока не можем принять какие-то конкретные меры, так как непогода все еще в действии. Как только ветер утихнет, начнем принимать меры по этому объекту, а также оценивать ущерб в целом по городу", - рассказали ТАСС в администрации городского округа.

Муниципальные власти добавили, что у жителей пятого этажа в связи со сложившейся ситуацией проблем возникнуть не должно - потолки, перекрытия и остальные конструкции не пострадали.

Сейчас в Певеке облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, 12-15 м/с.

Певек - самый северный город России. Численность населения - около 4 000 человек, расстояние до столицы Чукотки Анадыря - 630 км.

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