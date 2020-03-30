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Распространение коронавируса нового типа

В Крыму возбудили уголовное дело из-за заражения коронавирусом сотрудника медцентра

Заболевший не соблюдал режим самоизоляции и посетил медицинское учреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Крыму из-за заражения новой коронавирусной инфекцией сотрудника медицинского центра, сообщил в понедельник замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

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Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что заболевший посетил медицинский центр, где заразил сотрудника медцентра во время медосмотра. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился в региональные управления МВД и прокуратуры с предложением возбудить уголовное дело по первому случаю заражения в Крыму человеком, который не соблюдал режим самоизоляции. "Возбуждено уголовное дело в отношении лица, который не соблюдал установленные требования по самоизоляции и заразил человека", - сказал он.

В пресс-службе МВД по региону ТАСС уточнили, что уголовное дело возбуждено по ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").

В Республике Крым под медицинским наблюдением находится 2 873 человека, из них на самоизоляции - 2 801, в стационарах - 62, в обсерваторах - 10 человек. В регионе зарегистрировано 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Теги
РоссияКрымРаспространение коронавируса нового типа
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