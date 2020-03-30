Отец экс-полицейского Захарченко вышел на свободу в связи с истечением срока наказания

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Отца экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко Виктора Захарченко в понедельник отпустили из мест лишения свободы в связи с истечением срока его наказания. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Калинин.

"Я только что созвонился с родными Виктора Захарченко. Его отпустили на свободу в связи с тем, что срок его наказания истек", - сказал защитник.

Калинин уточнил что Виктор Захарченко был изначально приговорен судом первой инстанции за растрату к 4 годам колонии, но в ноябре 2019 года Мосгорсуд снизил срок наказания до 3 лет и девяти месяцев. "К тому моменту он находился в СИЗО более трех лет, и согласно новым правилам подсчета сроков уже отбыл по факту свое наказание", - сказал Калинин.

Согласно решению суда, бывший председатель правления банка "МИА" Владимир Корьевкин взял на работу Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего образования и опыта, и выплачивал ему зарплату. С 1 июля 2014 года по 15 апреля 2015 года организованная группа в составе Захарченко, неустановленных лиц и Корьевкина совершила растрату денежных средства банка на сумму 1,7 млн рублей. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб (находится в международном розыске), который продолжил платить Захарченко зарплату за фиктивную работу. Таким образом, Захарченко причинил банку ущерб на общую сумму 4 млн рублей.