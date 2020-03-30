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В Москве за выходные произошло около 200 пожаров

В них пострадали четыре человека

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Около 200 пожаров, в которых пострадали четыре человека, произошло за прошедшие выходные в столице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"За минувшие выходные в столице произошло порядка 200 пожаров, 42 их которых - в жилом секторе. В результате пожаров пострадали четыре человека. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить гибели людей и спасти восемь человек", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в подобных случаях пожары возникают чаще всего из-за неосторожного обращение с огнем, нарушения правил эксплуатации электрооборудования и детской шалости.

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