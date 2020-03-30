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Суд отправил под домашний арест начальника отдела ГИБДД в Новочеркасске по делу о взятке

Мера пресечения избрана до 24 мая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. /ТАСС/. Суд в городе Новочеркасске Ростовской области отправил под домашний арест до 24 мая начальника отдела ГИБДД, подозреваемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника отдела ГИБДД МУ МВД России "Новочеркасское" Евгения Ганзенко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, совершенное в крупном размере").

"27 марта поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ганзенко. Указанное ходатайство удовлетворено, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24 мая", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Ганзенко получил от своего подчиненного в качестве взятки денежные средства в крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области сообщили, что по данному факту также назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в отношении сотрудника и его руководителей.

Теги
РоссияРостовская область
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