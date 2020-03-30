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В Петербурге суд отправил под домашний арест подозреваемого во взятках сотрудника СИЗО

За деньги заключенные могли избежать пыток со стороны других заключенных, сотрудничающих с администрацией исправительного учреждения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга отправил под домашний арест начальника оперативного отдела следственного изолятора (СИЗО) номер 6 Евгения Дегтерева, подозреваемого в получении взяток от подследственных и заключенных. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Евгения Дегтерева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Срок меры - 29 мая 2020 года", - сказано в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, не позднее 2018 года Дегтерев организовал преступную схему получения взяток у лиц, содержащихся под стражей в СИЗО-6, за попустительство по службе. Речь идет о создании им благоприятных условий содержания в СИЗО. За деньги заключенные имели возможность пользоваться мобильной связью, получать продукты питания, которые запрещены правилами внутреннего распорядка. К ним не применялись мер дисциплинарного наказания. В пресс-службе судов добавили, что денежные средства обеспечивали "неприменение физического насилия и пыток со стороны других заключенных, сотрудничающих с администрацией учреждения".

В период с 2018 года по настоящее время Дегтерев и иные неустановленные лица, по информации следствия, получили не менее 10 млн рублей. Лица, содержащиеся под стражей, а также лица, заинтересованные в благополучии последних, перечислили финасы на банковские карты подозреваемого.

Сам Дегтерев против меры пресечения в виде домашнего ареста не возражал, добавили в пресс-службе.

СИЗО номер 6 расположен в Санкт-Петербурге в поселке Горелово на улице Заречной. По данным официального сайта учреждения, в нем могут содержаться одновременно до 950 человек.

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