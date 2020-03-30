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Распространение коронавируса нового типа

В Петербурге полиция выявила троих потенциальных разносчиков коронавируса

Граждане уклонялись от самоизоляции, посещая общественные места

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции выявили троих граждан из разных регионов России, которые уклонялись от самоизоляции для пресечения распространения коронавирусной инфекции и посещали общественные места, сообщили ТАСС в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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"За сутки сотрудниками полиции выявлены три факта несоблюдения режима карантина", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что в Петербурге был обнаружен 36-летний житель Перми, который прилетел рейсом в аэропорт Пулково. По данным полиции, мужчина 22 марта контактировал с заразившимся коронавирусом и должен был самоизолироваться, однако отправился на самолете в Петербург. Мужчину отправили в санаторий "Заря" в поселке Репино для прохождения обязательной изоляции.

Также на Ладожском вокзале города полицейские обнаружили 35-лентнюю женщину, которая приехала из Минеральных Вод. В полиции уточнили, что ее с 26 марта разыскивает управление Роспотребнадзора по Республике Карелия для того, чтобы вручить ей постановление об обязательном карантине.

Еще одна девушка была обнаружена в поезде Санкт-Петербург - Великий Новгород. У нее была повышенная температура, однако, несмотря на это, 24-летняя жительница Петербурга села на поезд и поехала в соседний регион. Полицейские уведомили новгородских коллег, по прибытии поезда девушку госпитализировали в инфекционную больницу в Великом Новгороде. "По всем указанным фактам сотрудниками полиции собраны необходимые материалы для передачи в следственные органы для возбуждения уголовных дел", - отметили в полиции.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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