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Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Пичугин вновь просит президента Путина о помиловании

Ранее его признали виновным в организации трех убийств и четырех покушений на убийства и осудили на пожизненное заключение

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, ранее признанный виновным в организации трех убийств и четырех покушений на убийства и осужденный на пожизненное заключение, подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина. Как уточнила ТАСС его адвокат Ксения Костромина, это третье прошение Пичугина о помиловании.

"Алексей в третий раз подал прошение о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина. В своем заявлении он напомнил, что уже отбыл в местах лишения свободы более 16 лет и 9 месяцев, а также просит учесть, что в феврале его матери исполнился 81 год", - сказала защитник.

По ее словам, о помиловании сына просила также мать осужденного Алла Пичугина, однако на ее просьбу был получен отказ. Ксения Костромина отметила, что ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и комитет министров Совета Европы (СЕ) рекомендовали России применить к ее подзащитному акт о помиловании.

6 августа 2007 года Мосгорсуд приговорил Пичугина к пожизненному заключению за организацию трех убийств и четырех покушений на убийство, в числе которых убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году и московской предпринимательницы Валентины Корнеевой, а также два покушения на предпринимателя Андрея Рыбина. 31 января 2008 года Верховный суд оставил приговор в силе.

6 июня 2017 года ЕСПЧ опубликовал решение, в котором признал нарушенной в отношении Пичугина ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Право на справедливое судебное разбирательство") и обязал Россию выплатить ему 7,8 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и 7,47 тыс. евро в качестве компенсации судебных и других издержек. В декабре прошлого года в Страсбурге Комитет министров СЕ призвал Россию "как можно скорее" рассмотреть вопрос об освобождении Пичугина, а также обратил внимание на возможность о его помиловании.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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