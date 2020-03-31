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Предварительной причиной пожара в красноярском Зеленогорске назвали взрыв газа

Площадь возгорания составила 70 кв. м

КРАСНОЯРСК, 31 марта. /ТАСС/. Причиной пожара в многоэтажном доме в городе Зеленогорск Красноярского края, в котором погиб один человек, стал взрыв газа, сообщили ТАСС в аварийной службе управляющей организации МУП "ГЖКУ", которая обслуживает многоквартирный дом.

"Там все отключено, взрыв был газа, сейчас будут обследовать", - сказали в аварийной службе, пояснив, что дом оборудован центральной системой газоснабжения.

Мэр города Михаил Сперанский подтвердил ТАСС, что "предварительная причина пожара - взрыв газа". Сейчас в мэрии ждут обследования дома специалистами МЧС.

Также Сперанский добавил, что жильцов пострадавшего дома готовы расселить в муниципальных общежитиях.

"ПВР (пункт временного размещения) развернули. Сейчас опрашиваем людей, которым необходимо заселиться куда-либо. Тех, кого будет необходимо, готовы расселить в муниципальных общежитиях", - сказал мэр, добавив, что в городе действует шесть муниципальных общежитий, и в каждом из них есть свободные площади.

Мэр не уточнил, сколько жителей проживает в этом доме. Он отметил, что часть квартир были нежилые, и сейчас идет перепись проживающих в доме людей. Как уточнили ТАСС в горгазе Зеленогорска, сейчас от газоснабжения отключен один из трех подъездов.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в доме на улице Мира, 24 погиб один человек. Сейчас он потушен, площадь возгорания составила 70 кв. м. Всего к тушению привлекались 24 человека и пять единиц техники.

В новость внесены изменения (05:12 мск) - добавлена информация о расселении жильцов.

Теги
РоссияКрасноярский край
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