Следствие по делу экс-главы СК КЧР, проходящего по делу Арашукова, завершено

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела бывшего и.о. руководителя следственного управления следственного комитета по Карачаево-Черкесии генерал-майора Казбека Булатова, который проходит по делу экс-сенатора от той же республики Рауфа Арашукова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Булатова Александр Самухов.

"СК завершил расследование дела Булатова, следователя по особо важным делам того же следственного управления Андрея Филиппова и начальника центра противодействия экстремизму МВД КЧР Тимура Бетуганова. Им предъявлено обвинение в окончательной редакции - в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - сказал он.

Эпизоды дела

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Булатову вменяют то, что после убийства в 2010 году советника главы КЧР Фраля Шебзухова, он сделал все, чтобы отвести подозрения в этом преступлении от Арашукова, которого следствие теперь считает заказчиком данного преступления. По версии следствия в феврале 2017 года местный криминальный авторитет Рустам Копсергенов планировал явится в правоохранительные органы с повинной в совершении убийства Шебзухова по "заказу" Рауфа Арашукова, однако генерал-майор Булатов, считает теперь следствие, лично встретился с ним, чтобы отговорить Копсергенова от признания. За отказ от явки с повинной криминальному авторитету якобы гарантировали непривлечение его к уголовной ответственности.

Второй эпизод, инкриминируемый Булатову, связан с убийством лидера молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова, заказчиком которого следствие также считает бывшего сенатора Арашукова. В свою очередь следователю Филиппову, занимавшемуся расследованием убийства Фраля Шебзухова, вменяют отказ в приобщении к уголовному делу признательных показаний Рустама Копсергенова. А это, как считают следователи, было сделано по прямому указанию генерал-майора Булатова.

Тимуру Бетуганову, уточнил источник, вменяют превышение полномочий за то, что он, якобы, уничтожил данные телефонных соединений, доказывающих связь между охранником сенатора Арашукова - с местным жителем Расулом Аджиевым, застрелившим молодежного лидера Жукова (впоследствии Аджиев был оправдан судом за данное убийство). В ходе этих переговоров, уверено следствие, охранник договаривался с киллером об оплате его услуг.

В настоящее время обвиняемые изучают материалы уголовного дела, после чего оно будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинения, а затем - в суд.

Позиция обвиняемых

Как указал адвокат генерала Булатова Александр Самухов, никто из обвиняемых свою вину не признает. По словам адвоката, его подзащитный Казбек Булатов категорически отрицает встречу с авторитетом Копсергеновым. В свою очередь адвокат Бетуганова Адам Абубакаров добавил, что "мой подзащитный не доверяет следствию, оно предвзято, и поэтому намерен изложить свою версию событий только в суде".

Адвокаты Булатова Александр Самухов и Руслан Соловьев отмечают, что следствие так и не провело очную ставку их подзащитного, в частности, с Рустамом Копсергеновым, что прямо нарушает право на защиту генерала, а фактически все обвинение строится лишь на показаниях лиц, находящихся в статусе обвиняемых, что снимает с них ответственность за дачу заведомо ложных показаний. При этом адвокаты отмечают, что следователи удовлетворили соответствующие ходатайства защиты о проведении очных ставок, но по какой причине они не проведены, непонятно. "До настоящего момента адвокатам не представлены все материалы уголовного дела полностью, что противоречит нормам уголовно-процессуального законодательства. Мы будем жаловаться на такое поведение следователей" - отметил адвокат Соловьев.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Политику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля"), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. 31 января 2019 года сенатор был арестован, позднее отстранен от должности. Рауль Арашуков проходит главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.