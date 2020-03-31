Суд в Москве продлил арест фигурантов дела о хищении 7 млрд рублей у Новикомбанка

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил на три месяца арест Давиду Тетро, Андрею Галочке и Илье Гаврилову, обвиняемым по делу о хищении у Новикомбанка более 7 млрд рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

"Гендиректор группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" (ОТК) Давид Тетро, его помощник Андрей Галочка, а также генеральный директор АО "Группа Ист Инвест" Илья Гаврилов оставлены в СИЗО до конца июня включительно. Всем им вменяется хищение денежных средств у Новикомбанка в сумме свыше 7 млрд рублей", - сообщили собеседник агентства.

По версии следствия, в 2012 году Новикомбанк выделил кредиты предприятиям, входящим в группу ОТК, которые не были возвращены. Ущерб банку оценивается в более чем 7 млрд рублей. "Как полагают следователи, Тетро создал преступную группу, в которую входили Илья Гаврилов, Андрей Галочка и неустановленные следствием лица, в том числе представители руководства Новикомбанка, а также Госкорпорации "Ростех", которые организовали хищения средств, выделенных Новикомбанком", - заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Банк подтвердил ранее, что его сотрудники вместе со службой безопасности Ростеха обратились в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ОТК из-за нанесенного ущерба. Потерпевшей стороной по делу признан Новикомбанк.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в отношении Тетро и Гаврилова наряду с иными лицами проводится проверка по подозрению их к хищению денежных средств, связанных с выдачей заведомо безвозвратных кредитов угольным предприятиям, участником которых является Гаврилов. Источник дополнительно отмечает, что также изучается причастность Тетро, Гаврилова и Галочки к хищению денежных средств на сумму не менее 2,5 млрд рублей у АКБ "Развития" (Карачаево-Черкесская Республика) через подконтрольных им лиц, данное уголовное дело расследуется Следственным комитетом России. "По словам следователя, в отношении пяти свидетелей по делу избрана госзащита, данное уголовное дело находится на особом контроле у руководства МВД РФ", - добавил источник.

Как ранее стало известно, Тетро и Галочка признали свою вину в инкриминируемом им преступлении, однако со следствием сотрудничать отказались. От каких-либо комментариев адвокаты Тетро Руслан Соловьев и Александр Самухов отказались, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Связаться с адвокатами Галочки не удалось. Илья Гаврилов вину в инкриминируемом ему преступлении признавать отказался.