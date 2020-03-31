В Королеве мужчина украл из магазина шесть коробок с подгузниками

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Житель Королева украл из магазина шесть коробок с детскими подгузниками. Его задержали, сообщила ТАСС во вторник начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из магазинов в микрорайоне Юбилейный повреждено окно. "Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался 38-летний местный житель, который переносил коробки с детскими подгузниками. Установлено, что злоумышленник ночью разбил рукой стекло в супермаркете, после чего выжидал, сработает ли сигнализация. Затем он незаконно проник в помещение, откуда похитил шесть коробок с памперсами", - сказала Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ "Грабеж". В настоящее время он арестован.