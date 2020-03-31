Журналистка стала жертвой покушения на юго-востоке Мексики

МЕХИКО, 31 марта. /ТАСС/. Преступники в штате Веракрус на юго-востоке Мексики совершили покушение на Марию Ферраль, сотрудницу региональной газеты Diario de Xalapa. Нападение произошло в понедельник в муниципалитете Папантла в этом регионе. От полученных ранений женщина умерла в больнице, сообщил в своем Twitter губернатор штата Куитлауак Гарсия.

"Мы глубоко скорбим в связи с тем, что <...> журналистка Мария Элена Ферраль умерла, несмотря на огромные усилия врачей по спасению ее жизни, - говорится в записи. - Несколько часов назад я встретился с и.о. прокурора и министром внутренних дел, мы будем вести расследование до тех пор, пока не найдем виновных". Сведений о возможных мотивах расправы с журналисткой обнародовано не было.

С 2000 года в Мексике были убиты не менее 150 сотрудников СМИ, из них более 10 стали жертвами преступников в 2019 году. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, 99% правонарушений в отношении мексиканских журналистов остаются безнаказанными.