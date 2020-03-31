СК завел дело о нападении на полицейского при задержании на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейского во время задержания на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"28 марта по вызову граждан прибыли сотрудники полиции с целью пресечения противоправных действий вблизи жилого дома по улице Бибиревской, в ходе которых мужчина 2000 года рождения применил насилие в отношении представителя власти. Возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сообщила Иванова.

С фигурантом проведены следственные действия, он отпущен под подписку о невыезде.