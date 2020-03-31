Житель Чебоксар получил пять лет за истязание своей дочери

ТАСС, 31 марта. Суд приговорил жителя Чебоксар к пяти годам колонии общего режима за истязание шестилетней дочери. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник следственным управлением СК РФ по Чувашии.

"Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 33-летнему жителю города Чебоксары, не имеющему постоянного места работы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ ("Истязание заведомо несовершеннолетней дочери и неисполнение обязанностей по ее воспитанию, соединенное с жестоким обращением с ней"). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, в феврале и октябре 2019 года в Чебоксарах мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, бил свою шестилетнюю дочь. В полицию о побоях сообщила дочь сожительницы мужчины, когда увидела у девочки телесные повреждения. После этого ребенка отправили в больницу.

Осужденный признал свою вину. Сейчас решается, где будет жить ребенок. Рассматривается вопрос о лишении отца родительских прав.