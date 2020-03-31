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Суд по делу об убийстве Андрея Карлова

Турецкий суд перенес слушания по делу об убийстве посла Карлова

Следующее заседание пройдет 28 мая

АНКАРА, 31 марта. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям во вторник постановил назначить следующее слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова на 28 мая, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд заслушал просьбы подсудимых и их адвокатов изменить меру пресечения или освободить обвиняемых, однако принял решение оставить их под стражей.

Первое заседание по делу об убийстве Карлова прошло в турецкой столице 8 января 2018 года. Прокуратура Анкары в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение. По этому делу проходят 25 подозреваемых, среди которых числится главарь "террористической группировки фетхуллахистов" (FETO) Фетхуллах Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь, по версии следствия, якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений - нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как "провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России".

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

Теги
ТурцияРоссияСуд по делу об убийстве Андрея Карлова
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