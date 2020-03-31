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Дело полковника Захарченко

Экс-полковника Захарченко доставили в "Матросскую Тишину"

Ранее он находился в колонии в Мордовии, где отбывает наказание

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко этапирован в СИЗО "Матросская Тишина" в Москве из мордовской колонии, где он отбывает наказание, чтобы ознакомиться с материалами своего нового уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

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"Дмитрий Викторович доставлен в Москву, находится сейчас в СИЗО-1 на карантине", - сказал он.

В свою очередь другой адвокат Станислав Мальцев отметил в беседе с ТАСС, что СИЗО "Матросская Тишина" также сейчас на карантине.

Новое уголовное дело насчитывает 57 томов. Ранее СК РФ предъявил обвинение Захарченко по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

Теги
РоссияДело полковника Захарченко
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